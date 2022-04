Produžena promotivna cena za brze vozove do kraja maja

BEOGRAD: Zbog velikog interesovanja putnika, "Srbija voz" a.d. će do 31. maja produžiti promotivni period prodaje voznih karata u inter siti "Soko", regio ekspres "Soko" i u regio vozovima na relaciji od Beograda do Novog Sada, saopštilo je to preduzeće.

Cena vozne karte u jednom smeru za 1. i 2. razred iznosi 300 dinara, a deca do šest godina, za koje se ne zahteva posebno mesto za sedenje, prevoziće se besplatno. Podseća se da putnicima nije dozvoljen ulazak u voz bez vozne karte i da se u inter siti i regio ekspres vozovima "Soko" ne izdaju vozne karte, već se samo obavlja kontrola validnosti putem mobilnih terminala i prodaju se karte za bicikle i prekomerni ručni prtljag. Vozne karte kupljene po promotivnoj