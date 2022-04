Objavljene nove cene goriva, drastično poskupljenje benzina

Cene benzina i dizela koje reguliše država poskupele su od ovog petka, objavilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

To znači da će maksimalna cena evro dizela biti 206,2 dinara, dok će evro premijum BMB koštati 184 dinara. Nove cene važiće od 15 časova 29. aprila do 15 časova 6. maja, kada će Ministarstvo objaviti nove iznose maksimalnih maloprodajnih vrednosti za ove dve vrste goriva. Podsetimo, Vlada Srbije propisala je način kako se utvrđuje maksimalna cena ova dva goriva na benzinskim pumpama, a primena ove uredbe produžena je do 31. maja. Najviša maloprodajna cena evro