Gorivo u Srbiji poskupelo deset dinara, evrodizel 206,20, a evropremijum 184 dinara po litu

BEOGRAD – Gorivo u Srbiji poskupelo je danas deset dinara, litar evrodizela košta 206,20, a nova cena evropremijuma BMB 95 je 184 dinara.

Te cene važe od danas, posle 15 sati do 6. maja u isto vreme. Litar evrodizela prethodnih sedam dana i danas do 15 sati košta 196,30 dinara, a evropremijum BMB 95 je 174,10 dinara.Vada Srbije usvojila je juče izmenjenu Uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte koja važi od danas do 31. maja kojom se prosečna veleprodajna cena derivata evrodizel evropremijum BMB 95 na teritoriji Srbije uvećava za po sedam dinara trgovačke marže koja je do sada iznosiča šest