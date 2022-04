Sutra promenljivo oblačno, ponegde kratka kiša, do 22 stepena

U Srbiji sutra promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, samo na severu pre podne pretežno sunčano.

Najniža temperatura od 5 do 11, a najviša dnevna od 19 do 22 stepena. Vetar slab i umeren istočni, uveče u skretanju na jugoistočni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu pre podne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, prenosi Tanjug. Najniža temperatura od 7 do 10, a najviša dnevna oko 21 stepen. Vetar slab i umeren istočni, uveče u skretanju na jugoistočni. U Srbiji u narednih sedam dana, do sedmog maja, promenljivo, toplo i