Cene osnovnih namirnica ograničene još 60 dana

Cene osnovnih namirnica biće ograničene 60 dana od dana stupanja Uredbe koju je Vlada Srbije usvojila juče, a kojom su obuhvaćeni šećer, brašno, suncokretovo ulje, svinjsko meso.

U Uredbi se precizira da se ograničenje odnosi na kristal šećer u pakovanju od kilogram i 5 kg, brašno tip T- 400 glatko, u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma, brašno tip T-500 u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma, jestivo suncokretovo ulje u pakovanju od jednog litra i svinjsko meso – but, a cilj je Uredbe da se spreče nepravilnosti u formiranju cena ovih roba, koje su izuzetno važne za snadbevanje potrošača, naročito