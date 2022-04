Đukanović: Ne koristim politički uticaj u suđenjima, Stefanovića optužuju njegovovi bivši saradnici

Advokat Vladimir Đukanović izjavio je danas da on nije ništa loše rekao o ministru Nebojši Stefanoviću, već da ga u svojim izjavama optužuju njegovovi bivši saradnici.

Đukanović je na televiziji Pink rekao da ne koristi svoj politički uticaj u sudskim procesima u kojima učestvuje kao advokat, i da i on „ima pravo da radi i živi“ i da treba „pitati Dijanu Hrkalović zašto je baš njega htela za advokata“. Ponovio je da je predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe po Ustavu član Visokog saveta sudstva, da je to sada promenjeno, i poručio da bez obzira na to „u novom sazivu nipošto ne želi da ostane na čelu tog odbora jer mu je to