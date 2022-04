U Srbiji sutra oblačno vreme, mestimično sa kišom

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Samo na severu i istoku zemlje pre podne će biti pretežno sunčano, a više padavina se očekuje u zapadnim i jugozapadnim krajevima. Duvaće slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od četiri do osam, u košavskom podučju oko 11, a najviša dnevna od 18 do 23 stepena. U Beogradu će biti pre podne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno. Najniža temperatura biće od osam do 11, a najviša dnevna oko 22