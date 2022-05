Đukanović: Stefanović napadima na mene napada vlast čiji je deo

Beta pre 1 sat

Član predsedništva Srpske napredne stranke (SNS), advokat Vladimir Đukanović izjavio je danas da je ministar odbrane Nebojša Stefanović "napadom na njega da koristi politički uticaj na sudske postupke suštinski napao vlast čiji je deo".

"Čak je rekao da dobijam volšebno neke klijente, evo pitam ga kako, da li mi to neko iz vlasti omogućava. Da li to napadaš predsednika (Aleksandra) Vučića i vlast čiji si deo. To je jako perfidno, nečuveno je", rekao je Đukanović za TV Prva.

Đukanović, koji je kao branilac državne sekretarke Dijane Hrkalović u postupku pred Specijalnim sudom predložio saslušanje Stefanovića kao svedoka, ocenio je da je "nemoralno" to što su na optuženičkoj klupi Stefanovićevi nekadašni saradnici koje je sam postavio, a da je on "sad čist, ništa ne zna o tome".

Takođe je naveo da je bio predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, i samim tim član Visokog saveta sudstva u skladu sa odredbama koje je donela "neka druga vlast", ali da su one izmenjene nedavnom promenom Ustava.

Stefanović je juče za TV Pink rekao da je Đukanović odgovoran za strategiju odbrane Hrkalović "koja nije zasnovana na dokazima, već na lažima i manipulacijama, i da je "spojio politiku i advokaturu".

(Beta, 05.01.2022)