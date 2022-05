Pašalić: Položaj radnika u Srbiji daleko od zadovoljavajućeg

Zaštitnik građana Zoran Pašalić ocenio je danas, povodom Međunarodnog praznika rada, da je položaj radnika u Srbiji daleko je od zadovoljavajućeg, ukazujući na neke od problema kao što su visok stepen nezaposlenosti, rad ‘na crno’, ugroženo pravo na korišćenje godišnjih odmora i bolovanja.

On je u saopštenju naveo da su se instituciji zaštitnika građana u prethodnoj godini najčešće prituživali građani zbog zlostavljanja na radu, otkaza ugovora o radu, neisplaćivanja zarada, neuplaćivanja doprinosa za socijalno osiguranje. „U postupcima kontrole rada javne uprave došli smo do zaključka da je nalaganje mera i izricanje sankcija od strane Inspektorata za rad i Poreske uprave prema poslodavcima često nedelotvorno i necelishodno“, rekao je Pašalić. On je