BLOG UŽIVO Rusija preraspoređuje snage na istok zemlje, tvrdi ukrajinska vojska

Ukrajinska vojska veruje da je Rusija prebacila 800 vojnika u Popasnu kao “pojačanje” svojoj ofanzivi na Donbas, a konvoj u kome se nalazi više od 100 civila oslobođenih iz čeličane Azovstal putuje na severozapad, gde će biti na bezbednom.

16.26 Kako na Tviteru piše The Kyiv Independent, škola Lisičanske gimnazije u oblasti Luganska, koja je preživela dva svetska rata, uništena je ruskim granatiranjem. ⚡️ Russian shelling destroys renowned school in Luhansk Oblast. Built over 100 years ago, the Lysychansk Gymnasium school survived two world wars and Russia's attack in 2014. It was one of top