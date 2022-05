Kancelarija UN za drogu i kriminal: Albanija prva u svetu po procentu stanovništva koji koristi kokain

Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) je saopštila da je Albanija na prvom mestu u svetu po procentu stanovništva koji koristi kokain.

U saopštenju se navodi da u Albaniji kokain koristi 3,7 odsto starih od 15 do 64 godine, prenosi Koha. Među prvih deset na svetu iz našeg regiona je Crna Gora, koja se nalazi na sedmoj poziciji, a kokain u toj zemlji koristi 1,8 odsto starih od 15 do 64 godine. Na drugom mestu je Engleska sa 2,67 odsto, a slede Australija sa 2,6, Škotska 2,34, Španija 2,2, Holandija 2,2 , Urugvaj 1,8, Argentina 1,67 i Danska u kojoj kokain koristi 1,6 odsto popuacije od 15 do 64