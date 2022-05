Danas umereno do potpuno oblačno, na zapadu i jugu kiša

BEOGRAD: U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, u zapadnoj i južnoj Srbiji mestimično s kišom, na severu i istoku sa sunčanim intervalima, a najviša dnevna temperatura iznosiće do 22 stepena.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura biće od 7 do 13, a najviša od 17 do 22 stepena. Duvaće slab i umeren, u košavskom području povremeno i jak, jugoistočni i istočni vetar. I u Beogradu umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar umeren, povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 13, a najviša oko 21 stepena. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do ponedeljka- 9. maja, u utorak će biti umereno do