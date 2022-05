Lapid ponovio poziv Moskvi da se izvini zbog izjava Lavrova

Ministar spoljnih poslova Izraela Jair Lapid je danas ponovo izrazio gnev zbog izjava svog ruskog kolege Sergeja Lavrova da je Adolf Hitler takodje imao jevrejske krvi i ponovio poziv Moskvi da se izvini. „Mislim da je potrebno da se Vlada Rusije izvini Jevrejima, sećanju na one koji su ubijeni.

Bila je to užasna izjava“, rekao je Lapid za javni servis Kan i sugerisao da Lavrov „pročita knjigu istorije“ umesto da širi lažne „antisemitske glasine“. Šef diplomatije Izraela nije isključio mogućnost da su izjave Lavrova odgovor na njegovu osudu Rusije za ratne zločine tokom invazije na Ukrajinu. „Rusi su podigli glas protiv celog sveta, jer na kraju krajeva, sankcije jačaju, zbog činjenice da je to nepravedan rat. To je jasno od prvog dana“, rekao je Lapid. On