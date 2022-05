Imam tremu! Predsednik iskren pred sutrašnji sastanak u Berlinu: Ne očekujem lak razgovor sa Šolcem

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da ima tremu pred sutrašnji sastanak sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcem kao i da ne očekuje lak razgovor.

On sutra putuje u Berlin na sastanak s kancelarom Šolcem, a na pitanje novinara šta očekuje od sutrašnjeg sastanka rekao je da ima tremu i da se plaši tog razgovora. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) "To znači da ću, ako ništa, na veoma odgovoran način nastupati. Svakako ne očekujem lak razgovor“, kazao je Vučić u izjavi novinarima u Aleksandrupoliju. Šolc je u Berlin pozvao Vučića i premijera privremenih prištinskih