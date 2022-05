Papa Franja: Orban mi je rekao da Putin namerava da okonča rat 9. maja

Papa Franja je kazao da mu je mađarski premijer Viktor Orban rekao kada su se sreli krajem aprila da ruski predsednik Vladimir Putin planira da okonča invaziju na Ukrajini 9. maja.

Tada Rusija obeležava Dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. "Orban, kad sam ga sreo, rekao mi je da Rusi imaju plan, da sve bude gotovo 9. maja. To bi takođe objasnilo brzinu eskalacije ovih dana. Jer, sada nije samo Donbas, to je Krim, Odesa, oduzimanje crnomorske luke Ukrajini, to je sve", kazao je papa u intervjuu za Korijere dela Sera, prenosi CNN. On je dodao da nema dovoljno volje za mirom. "Pesimista sam, ali moramo da napravimo svaki mogući korak