Mihajlović: Čeka nas teška zima…

Ministarka rudarstva i energetike Zorana MIhajlović izjavila je da će na današnjem skupu u Aleksandropolisu, u Grčkoj, na kome učestvuje predsednik Aleksandar Vučić, biti reči o zakupu kapaciteta budućeg terminala za tečni prirodni gas (LNG).

– Počinje izgradnja LNG terminala koji će sledeće godine biti operativan. To znači da sve zemlje koje nameravaju da ga koriste sada razgovaraju o količinama, zakupljuju kapacitete. Za nas je to jako važno, jer mi sledeće godine završavamo našu interkonekciiju od Niša do Dimitrovgrada, prema Sofiji – rekla je Mihajlović. Ona je objasnila da Srbija treba da izgradi gasnu interkonekciju prema Severnoj Makedoniji, koja će istu takvu vezu izgraditi sa Grčkom, kako bismo