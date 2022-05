Lavov bez struje nakon ruskog vazdušnog udara

Nakon ruskog vazdušnog udara u Lavovu je nestalo struje, napisao je gradonačelnik Lavova Andrij Sadovi na Tviteru. „Od raketnog udara oštećene su dve trafostanice – u delu grada nema struje“, napisao je on. ⚡️⚡️In the result of the rocket strike two power substations were damaged.

A part of the city doesn’t have an electricity. — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) May 3, 2022 Sadovi je u objavi na društvenim mrežama pozvao ljude da ostanu u skloništima za bombe. „Vozovi su stali na ulazu u Lavov, a ruska vojska je granatirala železničke podstanice, uzrokujući kašnjenja“, navodi se u saopštenju ukrajinskih železnica, koje je preneo BBC. „Zbog neprijateljskog granatiranja železničkih trafostanica, jedan broj vozova će saobraćati sa