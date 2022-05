Ovo je krivac za glavobolju i razdražljivost! Na snazi meteo alarm za ove delove Srbije, do kraja nedelje pljuskovi s grmljavinom

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod

Popodne se u Banatu i na istoku Srbije očekuje krakotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od četiri do 11 stepeni, a najviša od 21 do 25 stepeni Celzijusa. I u Beogradu će vreme biti pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura će biti oko 11 stepeni Celzijusa, a najviša oko 24 stepena. Biometeorološka situacija može imati nepovoljan