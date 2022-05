Memfis i Boston izjednačili u drugoj rundi plej-ofa NBA lige

Košarkaši Memfisa pobedili su noćas na svom terenu Golden stejt sa 106:101, i tako izjednačili na 1:1 u polufinalnoj seriji Zapadne konferencije NBA lige.

Do pobede je domaći tim vodio Dža Morant koji je postigao 47 poena, od čega je 18 upisao u poslednjoj deonici. Morant je takođe upisao po osam asistencija i skokova i tri ukradene lopte. On je postao tek treći igrač u istoriji NBA lige, koji je na više utakmica plej-ofa postigao preko 45 poena, pre nego što je napunio 23 godine. Pre njega to su učinili Lebron Džejms i Kobi Brajant. Zijer Vilijams je dodao 14 poena, dok je Džaren Džekson junior zabeležio 12 poena i