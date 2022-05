Mađarska ne podržava sankcije EU, a Bugarska, Češka i Slovačka traže izuzeće od embarga

Bugarska i Češka traže izuzeća od embarga Evropske unije na rusku naftu a Slovačka traži trogodišnji prelazni period za uvođenje sankcija

BUDIMPEŠTA – Mađarska ne može da podrži predloženi embargo Evropske unije na uvoz sirove nafte iz Rusije jer bi to razorilo njenu energetsku bezbednost, poručio je danas ministar spoljnih poslova Peter Sijarto. „Briselski paket sankcija predviđa zabranu isporuka nafte iz Rusije u Evropu u prilično kratkom roku, u slučaju Mađarske do kraja sledeće godine”, rekao je Sijarto u video poruci objavljenoj na Fejsbuku, prenosi Rojters. On je naglasio da Budimpešta ne može