U ručnom frižideru pokušali da prenesu više od 70.000 evra

PREŠEVO – Na graničnom prelazu Preševo jedan putnik pokušao je da prokrijumčari više od 73.000 evra.

On je u ručnom frižideru pokušao da prenese novac, ali su carinici otkrili njegov prtljag, saopštila je Uprave carina. On je putovao sam za Grčku u automobilu austrijskih registarskih oznaka, a frižider je umesto hranom do vrha bio ispunjen svežnjevima novca, prenosi Tanjug. Osim u frižideru, manji deo neprijavljenog novca pronađen je u pregradi torbe za laptop, koja se takođe nalazila u prtljažniku automobila.