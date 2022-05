Pogledajte smrskani autobus čačanskih tablica, sa studentima iz Srbije udario u zid tunela: Sudar u CG, 3 lakše povređena (foto)

PODGORICA - Dve osobe lakše su povređene jutros na putu Podgorica - Kolašin, kada je autobus sa studentima iz Srbije udario u zid tunela.

Udes se dogodio oko 9.20 časova, kada je autobus iz Srbije, čačanskih registarskih tablica, zakačio zid tunela, navode medije pozivajući se na izvore iz policije. "Na autobusu su polomljeni prozori, a reč je o ekskurziji studenata iz Srbije", navode podgoričke Vijesti. Putnicima je na licu mesta ukazana medicinska pomoć, a mediji javljaju da su povređeni zadobili lakše telesne povrede.