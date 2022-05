Kraj ere jeftinog novca u SAD – povećana referentna kamatna stopa

VAŠINGTON – Američke Federalne rezerve (FED) podigle su referentnu kamatnu stopu za pola procentnog poena, što je najagresivniji potez centralne banke SAD do sada u njenoj borbi protiv inflacije koja je dostigla 40-godišnji maksimum.

Ključna kamatna stopa na federalna sredstva povećana je na raspon od 0,75 do jedan odsto, a na berzi se trenutno procenjuje da će do kraja godine ona biti podignuta na 2,75-3,0 procenta, prema podacima CME grupe, izveštava Si-En-Bi-Si. „Inflacija je previsoka i svesni smo teškoća koje izaziva. Krećemo odlučno u njeno obaranje”, izjavio je predsednik FED-a Džerom Pauel u sredu uveče na konferenciji za novinare nakon dvodnevne sednice centralne banke. On je, kako