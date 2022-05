Raste broj žrtava: U eksploziji u hotelu poginulo 26 osoba VIDEO/FOTO

Broj poginulih u rušenju hotela "Saratoga" koje je izazvala eksplozija gasa u kubanskoj prestonici Havani porastao je na 26, saopštile su vlasti.

Eksplozija je oštetila i dve stambene zgrade, a došlo je do požara na 17 građevina u radijusu od dva bloka. Ruševine su pale na pešake u području u kojem se kreće dosta ljudi, a delovi zgrade i staklo doleteli su i do obližnje gimnazije. Lokalne vlasti saopštile su da je povređeno 50 odraslih osoba i 14 dece, a da je četvoro dece među poginulima. Vlasti i lokalni mediji saopštili su da spasioci pokušavaju da dođu do podruma u nadi da će pronaći još preživelih,