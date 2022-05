Naša pevačica boluje od teške bolesti: Sanja Maletić progovorila o zdravstvenom stanju: "To su stalne promene raspoloženja"

Pevačica Sanja Maletić progovorila je o svojim zdravstvenim problemima.

Naime, Sanja je saznala da ima problema sa štitnom žlezdom, sa čime se već godinama unazad hrabro bori. Međutim, pored ove bolesti, Maletićka je saznala i da je pored štitne žlezde, zaradila bolest hašimoto. Sanja se sada oglasila za " Republiku" i ispričala detalje njene borbe sa ove dve opake bolesti. - Ja sam dobila štitnu žlezdu, to je poznata stvar, ali sam dobila uz to i gratis i taj hašimoto, koja je teška autoimuna bolest. To su stalne promene raspoloženja,