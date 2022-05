Nasilniku sa stadiona u Kovilovu određen pritvor

BEOGRAD: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, brzom i efikasnom akcijom, uhapsili su M. R. (1995) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

On je, kako se sumnja, danas oko 12.50 časova, tokom fudbalske utakmice lige omladinaca, ušao na teren stadiona u Kovilovu i udario u glavu maloletnog golmana (2005). Povređeni je prevezen u bolnicu, gde su mu konstatovane teške telesne povrede, dok se osumnjičeni automobilom udaljio s lica mesta. Policija je ubrzo po prijavi događaja identifikovala i pronašla M. R. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem