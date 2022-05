Rubljov zaustavljen, Cicipas u polufinalu

Grčki teniser Stefanos Cicipas plasirao se večeras u polufinale turnira u Madridu, nakon što je savladao Rusa Andreja Rubljova sa 2:1 po setovima 6:3, 2:6, 6:4.

Cicipas, peti teniser sveta, pobedio je Rubljova, osmog na ATP listi, nakon dva sata i jednog minuta igre. Cicipas je u prvom setu u drugom gemu oduzeo servis Rubljovu i prednost od jednog brejka sačuvao do kraja seta. U drugom setu, Rubljov je napravio dva brejka, u šestom i osmom gemu, i stigao do izjednačenja. U odlučujućem setu Cicipas je u devetom gemu oduzeo servis Rusu, i sigurnim servisom u narednom gemu stigao do pobede. Cicipas će se u polufinalu sastati