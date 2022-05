Poznat prvi Đokovićev protivnik u Rimu

Ruski teniser Aslan Karacev plasirao se u drugo kolo mastersa u Rimu, pošto je pobedio Južnoafrikanca Lojda Harisa sa 3:6, 6:3, 7:6.

Trenutno 34. teniser sveta je do pobede stigao posle dva sata i 38 minuta igre i tako zakazao duel sa najboljim igračem sveta Novakom Đokovićem. Ruski i srpski teniser su se do sada sastajali dva puta i trenutno je 1:1 u pobedama. U drugo kolo plasirao se i Hrvat Marin Čilić koji je sa 6:1, 6:4 pobedio domaćeg tenisera Matea Arnaldija. On će u narednom kolu igrati protiv pobednika meča Kamerun Nori - Luka Nardi. Čileanac Kristijan Garin je, takođe, preskočio prvu