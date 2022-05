Uživo: Brejk Alkarasa!

Karlos Alkaras i Aleksander Zverev sastaju se u finalu Mastersa u Madridu.

Mladi teniser iz Španije svakako je tema broj jedan na domaćem terenu, a s obzirom na to da je u prethodne dve runde redom izbacio Rafaela Nadala i Novaka Đokovića. On je u polufinalu Mastersa u Madridu pobedio Novaka Đokovića u tri seta prikazavši sjajnu igru, 6:7 (5), 7:5, 7:6 (5). Španac je u dva dana uspeo da uradi nešto što nije niko do sada - u dva dana, na istom turniru, pobedio je Nadala i Đokovića, i to na šljaci. Bilo je u proteklih 15 godina još igrača