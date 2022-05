M. G. (43) iz Niša uhapšen je zbog sumnje da je ubio rođenog brata.

Sumnja se, navodi MUP, da je on u noći između 5. i 6. maja ove godine fizički povredio svog brata sa kojim je živeo u istoj kući. Usled zadobijenih povreda, 52-godišnji muškarac je preminuo. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, M. G. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.