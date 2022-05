Dalas na korak od eliminacije Finiksa

Košarkaši Dalasa savladali su Finiks u četvrtoj utakmici druge runde plej-ofa rezultatom 111:101.

Time je ekipa Džejsona Kida došla na samo pobedu od eliminacije prošlogodišnjeg finaliste koji je poslednje vođstvo na ovom meču imao još u ranoj fazi prve četvrtine. Od tog trenutka Maveriksi prelaze u vođstvo koje drže do kraja meča, a najveća prednost je iznosila plus 17. Tim iz Teksasa je do pobede predvodio slovenački košarkaš Luka Dončić sa 26 poena (9/25 iz igre), i 11 asistencija uz sedam skokova. Uskoro opširnije.