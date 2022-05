Džikić: Govoriti o motivaciji je izlišno, ili imaš to u sebi ili nemaš

Trener košarkaša Budućnosti Aleksandar Džikić rekao je danas da će njegova ekipa u predstojećoj polufinalnoj seriji ABA lige protiv Partizana pre svega morati da odgovori na fizičku igru crno-belih i dodao da je na ovom nivou izlišno govoriti o motivaciji. „Na ovom nivou ne možeš da očekuješ utakmice koje neće biti zahtevne.

Moramo fizički da odgovorimo na igru Partizana, na njihov presing u odbrani, na njihovo trčanje, na njihov intenzitet, skok igru, pre svega igrača na pozicijama 3, 4 i 5“, rekao je Džikić na konferenciji za novinare. „To ne može biti posao jednog igrača, to mora da bude posao kojim se bavi cela ekipa. To su preduslovi da sa svakim protivnikom, pa i Partizanom, budeš u utakmici“, dodao je on. Košarkaši Budućnosti gostuju sutra ekipi Partizana u prvoj utakmici