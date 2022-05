Vučić: Logično da sa Zapada traže da se Srbija spoljnopolitički usaglasi s njima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je specijalni izaslanik nemačke vlade za Zapadni Balkan Manuel Saracin na njihovom današnjem sastanku tražio da se „srpska spoljnopolitička agenda usaglasi sa evropskom, ali, naravno, razumevajući situaciju i činjenicu da to ne može uvek onako kako bi neki želeli“. „Jasno je izneo taj stav – to iznosi svaki predstavnik Evropske unije i zapadnog sveta. Nemojte da mislite da će bilo ko to da preskoči. To je