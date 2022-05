Saobraćaj paralisan zbog kiše: Jako nevreme na putu Novi Sad-Zrenjanin (video)

Jako nevreme zadesilo je danas vozače na putu Novi Sad-Zrenjanin.

Kako se vidi na fotografijama i snimcima koji su objavljeni na Instagram stranicama newnow.rs i 192, zbog nevremena je i zastoj u saobraćaju. View this post on Instagram A post shared by Newnow.rs (@newnow.rs) Jaka kiša očekuje se i u Novom Sadu. Prema najavama meteorologa u Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, a posle podne u brdsko-planinskim predelima može se desiti lokalni razvoj dnevne oblačnosti, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab, na