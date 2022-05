Kon: Dobra epidemiološka situacija nakon praznika

BEOGRAD - Član Kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da je epidemiološka situacija posle praznika dobra. Kon je za RTS rekao da su prošli praznici i da su juče registrovane nešto veće epidemijske brojke u odnosu na 2. maj, ali da je procenat pozitivnih niži, što je svakako dobro.

"Dobro su prošli ovi praznici, stabilna je epidemiološka situacija", dodao je Kon. On je rekao i da ulazimo u turistički period, kao i da će naši državljani putovati, ali i da će stranci dolaziti u Srbiju i da će sigurno doći do cirkulacije virusa i da treba biti oprezan. Kon je napomenuo da se ranije mislilo da je u letnjem periodu gotovo nemoguće da se uzdigne talas, ali da je iskustvo pokazalo i prvi put i drugi put da virus ima sezonski karakter, ali da on nije