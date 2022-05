Poskupljuje hleb u Srbiji

Uredba o ograničenju cene hleba od brašna tip 500, poznatog kao hleb „sava“, ističe 10. maja. Prema najavama iz resornog ministarstva, na sednici Vlade Srbije biće produžena za još 90 dana, a hleb će biti skuplji za tri dinara.

Uroš Kandić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, navodi da će Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tipa 500 biti produžena i naredna tri meseca. To znači da će, kako kaže, maksimalna maloprodajna cena ovog hleba biti 49 dinara, a do sada je bila 46 dinara. „Sada povećavamo za tri dinara, zbog toga što su od novembra do današnjeg dana, kada je uredba prvi put doneta cene svih ulaznih inputa porasle. Na taj