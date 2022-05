U Kraljevu uhapšen profesor matematike; uzeo mito od 200 evra

Kragujevac -- Policija je u Kraljevu uhapsila D. M. (1961) zbog sumnje da je izvršio krivično delo primanje mita.

On je, kako se sumnja, kao profesor matematike u jednoj srednjoj školi u Rekovcu zahtevao i primio 200 evra od jednog muškarca iz Kragujevca da bi njegovoj ćerki zaključio pozitivnu ocenu na kraju školske godine. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.