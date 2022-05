Još toplije, do 31 stepen

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije, sa temperaturom do 31 stepen.

Posle podne u brdsko-planinskim predelima očekuje se lokalni razvoj dnevne oblačnosti, ali će se zadržati suvo vreme, saopštio je RHMZ. Duvaće slab južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od 7 do 14, najviša dnevna od 28 do 31 stepn. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, najviša dnevna oko 31 stepen. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 19. maja , biće pretežno sunčano i toplo, posebno u petak kada