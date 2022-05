Ušla u suprotnu traku i ne shvata Šta se dešava? Neverovatan snimak vožnje kod Orlovače (video)

Snimak krajnje neoprezne vožnje u blizini Orlovače objavljen je na društvenim mrežama!

Na snimku se vidi putničko vozilo koje vozi u suprotnom smeru dok mu u susret jure automobili i autobusi. - Pa to je žena - komentarišu putnici iz vozila iz kog je nastao snimak. Zatim uz smeh dodaju da očigledno nije ni shvatila šta je uradila. Za sada nije poznato da li je u vozilo bilo još putnika. - Da li je realno? Šta treba da budeš da to uradiš i pri tom ne skapiraš - komentariše jedan korisnik. - Šta će sve majka da rodi? Bože me sačuvaj i sakloni od