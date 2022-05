Danas pretežno sunčano i toplije vreme

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne u brdsko-planinskim predelima lokalni razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od sedam do 14, najviša dnevna od 28 do 31. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo. Vetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 14, najviša dnevna oko 31.