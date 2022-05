U Poljskoj od početka ruske invazije na Ukrajinu radi više od 100.000 izbeglica

U Poljskoj od početka ruske invazije na Ukrajinu, 24. februara, radi više od 100.000 ukrajinskih izbeglica, koje nakon procesa prihvata i integracije imaju pravo na zaposlenje, besplatnu medicinsku negu, školovanje i socijalnu pomoć.

Leh Spravka, prvi čovek lublinskog vojvodstva, pokrajine u Poljskoj, na graničnom prelazu Dorohusk, predstavio je način prelaska granice izbeglica grupi novinara iz Srbije. Nakon prelaska granice, poljske vlasti im u prihvatnim centrima pružaju prvu pomoć, a zatim im obezbeđuju transport do mesta u kom žele da borave. Iz prihvatnih centara organizovani su besplatni autobusi do Krakova, Varšave i drugih gradova u Poljskoj, ali i do granice sa Nemačkom. "Druga etapa