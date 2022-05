Đoković dobio Vavrinku u Rimu

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Rimu, nakon pobede nad Stenom Vavrinkom u dva seta.

Srpski as je slavio rezultatom 6:2, 6:2, posle jednog časa i 14 minuta igre. Bio je to 17. trijumf za Novaka u međusobnim duelima, prvi još od Pariza 2015. godine. Prethodna dva, u Njujorku odigrana 2016. i 2019, pripala su Švajcarcu, vlasniku tri Grend slem titule. Igrao je Novak taman koliko mu je to bilo potrebno, određene probleme imao samo na startu drugog seta, ali to ga nije sputalo da zakaže duel sa Feliksom Ože-Aljasimom. Đoković na bolji način nije mogao