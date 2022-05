Iznenađenje za Jokića: Prijatelji mu doneli trofej u Sombor (VIDEO)

Srpski košarkaš NIkola Jokić drugu godini zaredom izabran je za najboljeg igrača NBA lige, a veliko iznenađenje priredili su mu ljudi iz Denvera predvođeni trenerom Majkom Melounom, generalnim menadžerom Kelvinom Botom i vlasnikom Stenom Kroenkom koji su došli u Sombor i uručili mu priznanje.

Na video-snimku koji je objavio Denver vidi se kako su prijatelji sačekali Jokića ispred porodične kuće i uručili mu vredno priznanje pored štale u koju je Jokić uveo jednog od svojih konja Dvostruki MVP bio je dirnut i nije mogao da sakrije suze. Surprise in Sombor✈️🇷🇸 We flew to Serbia to surprise the BACK-TO-BACK MVP! And, wow, this moment was special. pic.twitter.com/aFvIEDgnSj — Denver Nuggets (@nuggets) May 11, 2022 – Iskreno, bilo je teško verovati da ću