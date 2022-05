Evrovizija 2022: „Srpski recept za zabavu: poneseš peškir, opereš ruke, pljeskaš i uživaš" - Konstrakta u finalu

BBC News pre 1 sat

YARA NARDI/Reuters Konstrakta

Umetnica mora biti... u finalu!

Pevačica Ana Đurić Konstrakta i prateći bend, predstavnici Srbije, plasirali su se u finale 66. Pesme Evrovizije u subotu, 14. maja u italijanskom gradu Torinu.

Njihov nastup u polufinalu u četvrtak uveče propraćen je velikim odobravanjem publike i pljeskanjem u ritmu stihova: „Umetnica mora biti zdrava".

Srbija će biti jedini predstavnik bivše Jugoslavije u finalu Pesme Evrovizije u subotu, pošto se nisu plasirale ni Crna Gora, ni Severna Makedonija, a u utorak ni Hrvatska ni Slovenija.

Osim Srbije, prve polufinalne večeri takmičenja, najveće aplauze dobili su predstavnici Ukrajine koji su došli na Evroviziju na osnovu specijalne dozvole da napuste zemlju u kojoj traje rat i gde je na snazi mobilizacija svih zdravih i sposobnih punoletnih muškaraca, dobili su ovacije publike.

U finalu u subotu ćemo slušati i gledati predstavnike: Švajcarske, Jermenije, Islanda, Litvanije, Portugala, Norveške, Grčke, Ukrajine, Moldavije, Holandije, Belgije, Češke, Azerbejdžana, Finske, Poljske, Estonije, Australije, Švedske i Rumunije.

Rusiji je zabranjeno učešće na Pesmi Evrovizije zbog invazije na Ukrajinu.

U finale u subotu, prema propozicijama takmičenja, automatski su se plasirali Nemačka, Španija, Velika Britanija, Francuska i domaćin Italija, članovi takozvane „Velike petorke" Evrovizije.

Sistem je uveden kao „Velika četvorka" 2000. godine, ali je proširen na Italiju kada se vratila na takmičenje 2011. posle 14-godišnjeg odsustva.

Prema pravilima, u finale osim ovih zemalja, direktno ide i šesta - domaćin takmičenja - ali pošto je to ove godine Italija, onda je broj direktnih učesnika finala pet.

U finalu će se ukupno takmičiti 26 zemalja.

Šta je rekla predstavnica Srbije posle plasmana u finale?

Ana Đurić se posle nastupa u polufinalu zahvalila publici i rekla da je veoma zadovoljna kako je sve prošlo.

„U jednom trenutku nisam čula sebe, već samo publiku kako tapše i peva sa mnom", rekla je Konstrakta za zvanični Jutjub kanal Evrovizije.

Ime Srbije je saopšteno poslednje na spisku finalista, ali to nije unervozilo Đurić.

„Mislila sam kako je vreme lepo ovih dana u Torinu. Ako ne prođemo, imaćemo lepo vreme ovde. Torino je veoma lep, tako da nije loše ni ne proći", rekla je ona i nasmejala novinare u sali.

U subotnjem finalu, predstavnica Srbije nastupiće u drugom delu takmičenja, po rednim broj 24.

Drugo polufinalno veče - šta smo sve videli i čuli

Reuters/Yara Nardi

Finski predstavnik, rok bend Rasmus, otvorio je drugo polufinalno veče pesmom Džezabel o ženi koja je sve stekla sama, da bi usledilo nešto sasvim drugačije - predstavnik Izraela Majkl Ben David, koga je dan pre nastupa u hotelskoj sobi u Torinu zaprosio njegov dugogodišnji partner.

„Budite ponosni zbog onoga što ste", poručio je on na kraju nastupa.

Ana Đurić Konstrakta, predstavnica Srbije, podigla je publiku na noge koja je pljeskala u ritmu pesme i stih „Umetnica mora biti zdrava".

Gledaoci Evrovizije širom Evrope i sveta bili su u prilici i da vide engleski prevod nekih stihova pesme In corpore sano.

Reuters/Yara Nardi

Za vreme nastupa srpske predstavnice, kako je saopštio zvanični Tviter nalog Evrovizije, poslato je 13.113 tvitova sa oznakom #Eurovision.

Zemlje koje su najviše tvitova poslale su Italija, Velika Britanija i Španija.

Kada su u pitanju emotikoni, najviše je bilo sa oznakom lajka, zvedice i srca.

Pregled nastupa Konstrakte na zvaničnom kanalu Evrovizije na Jutjubu tokom večeri premašio je 18.000, daleko ispred ostalih takmičara.

Na zvaničnom Tviter nalogu Evrovizije objavljen je ovaj komentar: „Sigurni smo da je mnogo Evropljana, dok je tvitovala, pljeskalo uz Konstraktu!".

Na istom nalogu objavljen je i tutorijal, odnosno saveti kako da ugođaj gledanja Evrovizije bude lepši.

„1. Poneseš peškir; 2. Opereš ruke; 3. Pljeskaš; 4. Uživaš".

Tviter nalog BBC Evrovizija napisao je: „U 2022. godini, ne pevamo Srećan rođendan dok peremo ruke, već ovo".

Uoči polufinalne večeri, Konstrakta je osvojila drugo mesto u izboru za najbolji tekst na Pesmi Evrovizije.

Ovogodišnja nagrada Eurostory Best Lyrics Award za najbolji tekst pesme osvojila je italijanska pesma Brividi čiji su autori Mahmud i Blanko.

Treće mesto osvojila je ukrajinska pesma Stefanija, koju izvodi Kaluš orkestara.

Pobednika je izabrala međunarodna stručna komisija koju čine 22 autora, novinara, izdavača, pesmopisaca i bivših učesnika Evrovizije iz 17 zemalja, kao i više od 5.000 čitalaca sajta eurostory.nl.

Posle Konstrakte, usledila je balada iz Azerbejdžana Fade To Black u izvođenju Nadira Rustamlija, a potom i fank pesma gruzijskog benda Cirkus Mirkus.

Ema Muskat, mlada kantautorka sa Malte, čija je popularnost doživela meteorski uspon poslednjih godina, otpevala je pesmu I Am What I Am (To sam što sam),

Ahil Lauro, pevač, reper i tekstopisac rodom iz Verone, predstavio je San Marino pesmom Striper.

Našminkan, sa šljokičastim providnim kombinezonom i istim takvim šeširom, u jednom trenutku se poljubio sa gitaristom. Na kraju nastupa je zajahao plišanog bika.

Pevač Šeldon Rajli sa šljokičastom maskom, koju je skinuo na kraju nastupa, predstavio je Australiju pesmom Not The Same.

Za razliku od Grčke, koja nije imala prepoznatljiv melos u ovogodišnjoj pesmi, Kipar nije izneverio.

Kipranka Andromahe Dimitripolu uvijala se uz pesmu Ela.

Irsku, koja je rekordnih sedam puta trijumfovala na Pesmi Evrovizije, predstavljala je pevačica Bruk Skalion, sa pesmom That's Rich koja bi bila više prikladna za devedesete godine prošlog veka.

Makedonka Andrea Koevska na engleskom jeziku otpevala je zahtevnu pesmu Circles (Krugovi), dok je Estonac Stefan Erapetjan, kantri zvukom, poručio svima nama da se nadamo.

Reuters/Yara Nardi Pevačica iz Severne Makedonije Andrea Koevska

Rumun umetničkog imena VRS, nekada plesač, vremenom se probijao u muzičkim vodama i dospeo do Evrovizije.

Uprkos tome što je iz Rumunije i veći deo pesme Lamame peva na engleskom, odlučio je da refren bude na španskom jeziku.

Pesma latino ritma, govori o zabranjenoj ljubavi koju okruženje ne odobrava, ali on se uprkos tome bori za nju.

„U Rumuniji, kada smo bili deca, praktično smo bili primorani da gledamo Telenovele! Moja majka i baka su, dok sam odrastao, mnogo gledale telenovele.

„Prvi strani jezik koji smo čuli u našoj kući bio je španski, tako da mi je lako da razumem i pišem na tom jeziku", izjavio je on.

Poljska je na Pesmu Evroviziju poslala pevača moćnog glasa, ali i svestranog muzičara Kristijana Jana Ohmana.

Kristijan je u pesmi Reka poručio da želi da ga voda odnese...

Reuters/Yara Nardi Crnogorska predstavnica Vladana Vučinić

Pevačica iz Crne Gore Vladana Vučinić predstavila se baladom Breathe (Diši), koju je otpevala na engleskom jeziku.

„Tragedija u mojoj porodici me razorila... Pesma je samo čudesno izletela iz mene i ona oslikava moje srce razbijeno u sićušne male delove", rekla je ranije Vladana, kojoj je prošle godine preminula majka.

Nekadašnji fudbalski golman u nekolicini profesionalnih klubova Žeremi Makesi iz Belgije poručio je da mu ona nedostaje (Miss You), a Šveđanka Komelija Džejkobs pevala je o raskidu, ali i želji da je bar još jednom čvrsto zagrli pre nego što ode (Hold Me Closer).

Drugo polufinalno veče zatvorila je Češka, čiji je bend We Are Domi upitao Gde si sad.

Prvo polufinalno veče - šta smo sve čuli i videli

Energičan nastup Albanke Ronele Hajati koja je mahala kosom kao propeler, fanki Letonce u raznobojnim odelima koji su promovisali zdrav život uz poruku „Pojedi salatu", Litvanka Monika Liju podsetila je na legendarnu Edit Pjaf, a Švajcarac Marijus Ber, do skora ulični svirač i nesuđeni inženjer mehanike, priznao je da i dečaci plaču, kako glasi naziv njegove pesme.

Razigrani Slovenci iz benda Last Pizza Slice (Poslednje parče pice) su nas odveli u disko, da bi usledio ukrajinski Kaluš sa kombinacijom etno zvuka i repa u pesmi Stefanija.

Ovi su kao Džamirokvaji na sterodiima, glasio je jedan od komentara na društvenim mrežama.

Reuters/Yara Nardi Kaluš

Njihov nastup imao je veliku podršku pune dvorane u Torinu, a sa bine je poručeno: „Podrška Ukrajini".

Reuters/Yara Nardi Članovi Kaluš orkestra dobili su specijalnu dozvolu da napuste Ukrajinu kako bi nastupili na Pesmi Evrovizije, jer muškarci imaju obavezu da ostanu u zemlji i bore se u ratu

Oleg Psijuk, jedan od članova Kaluša, rekao je za BBC da bi uspeh na Evroviziji poslao pravu poruku podrške stanovnicima Ukrajine.

„Za našu zemlju su važne pobede na svim poljima.

„Trijumf bi bio nova prilika da Ukrajinu predstavimo svetu, da podsetimo da postojimo i podignemo moral celoj zemlji."

Pogledajte video o ukrajinskom predstavniku na Pesmi Evrovizije 2022:

Iskusna grupa muzičara iz Bugarske okupljena u Intelligent Music Project donela je tvrđi, rokerski zvuk, možda igrajući na kartu prošlogodišnjeg uspeha italijanskog benda Maneskin.

Dok je Holandija poslala pevačicu moćnog glasa, Moldaviju je predstavila razigrana grupa pesmom koja bi mogla da se svira i na svadbama širom Balkana.

Reuters/Yara Nardi Moldavska grupa Zdob și Zdub

„Hej, ho lets go, folklor rokenrol", pevaju momci iz benda, a publika je kraj njihovog nastupa dočekala na nogama i glasnim odobravanjem.

Jedan od komentara na društvenim mrežama o nastupu Moldavije:

Portugal je na Evroviziju poslao talentovanu pevačicu umetničkog imena Maro, predstavivši tradicionalni fado u modernom ruhu.

Mia Dimšić, mlada hrvatska pevačica, otpevala je pesmu Guilty Pleasure na engleskom jeziku, poručujući da želi da svaki dan provede sa njim i da je „vreme za nas".

Na društvenim mrežama su se neki čudili što je Mia pevala na engleskom:

Žene su dominirale prve polufinalne večeri, a dokaz za to je i nastup četvoročlanog danskog benda Redi sastavljenog od pevačice i muzičarki.

„Ne žalim, samo me gledaj, nastaviću šou, ne plašim se onoga što me čeka", pevaju ove devojke.

Austriju je predstavio veseo duo, a Island porodični bend Systur, koji čine tri sestre pevačice i gitaristkinje i brat bubnjar.

Pesma, koja se prevodi kao Izlazeće Sunce, ima jednostavan, ali efektan akustični gitarski zvuk sa nežnim vokalima.

Amanda Tenfjord, pevačica grčko-norveškog porekla, nije donela tradicionalan grčki zvuk, pevajući na engleskom jeziku o večnoj ljubavi i zajedničkom umiranju, kako glasi pesma.

Sa stilizovanim, žutim vučjim maskama, nastup norveškog pop dua Subwoolfer važi za jedan od luđih do sada, a oni sebe opisuju kao „najveći bend u galaksiji".

Ne zna se mnogo o njima

O tome koliko su neobični govori i naziv pesme Dajte vuku bananu.

Iako je uoči takmičenja rekla da je svesna da je autsajder i da joj se ne daju velike šanse, pevačica iz Jermenije Rosa Lin dobila je veliki aplauz za pesmu Snap.

Rezultati glasanja su je demantovali - plasirala se u finale.

Pogledajte video: Reagovanja Ukrajinaca u Torinu posle plasmana u finale

Kako se glasalo

Finaliste su, kao i prethodnih godina, zajedno birali stručni žiri i publika iz zemalja učesnica polufinala, kao i zemalja koje su se direktno plasirale u finale.

Članovi žirija su glasali tokom generalnih proba, a gledaoci tokom prve i druge polufinalne večeri nakon što su predstavljene sve pesme.

Ovakav sistem glasanja uveden je 2016. godine.

Žiri i gledaoci iz svake zemlje dodeljuju poseban set poena od 1 do 8, 10 i 12, koji se potom zbrajaju i dobija se konačna lista.

Šta je Pesma Evrovizije?

Izbor za Pesmu Evrovizije prvi put je održan 1956. godine, a tada je učestvovalo sedam zemalja.

To je godišnji je festival zabavne muzike takmičarskog karaktera u kojem učestvuju izvođači iz mnogih zemalja čiji su nacionalni televizijski emiteri aktivni članovi Evropske radiodifuzne unije.

Svaka nacionalna televizija-učesnik takmičenja bira pesmu koja se kao predstavnik zemlje izvodi uživo u direktnom televizijskom prenosu.

Pobednik je pesma koja prikupi najviše glasova žirija i publike.

Kada su 1969. godine četiri pesme proglašene za pobednike, o domaćinu narednog takmičenja je odlučeno žrebom.

Od 1981, sva izdanja Pesme Evrovizije su održana u zemlji koja je pobedila prethodne godine.

Takmičenje nije održano jedino 2020. godine zbog pandemije korona virusa.

Getty Images Čak 17 italijanskih gradova kandidovalo se za domaćina takmičenja ove godine nakon što je grupa Maneskin pobedila 2021.

U prvom takmičenju, održanom u švajcarskom Luganu 24. maja 1956, učestvovale su Francuska, SR Nemačka, Italija, Holandija, Luksemburg, Belgija i domaćin Švajcarska.

Svaka zemlja je poslala dve pesme, tako da je ukupno bilo 14 pesama.

Ovo je bio jedini izbor na kom su zemlje imale više od jedne pesme; od 1957. državama učesnicama je dozvoljeno da šalju samo jednu pesmu.

Naredne godine, priključile su se Velika Britanija, Danska i Austrija, koje su sa prvog festivala diskvalifikovane zbog zakasnelih prijava.

Broj zemalja učesnica od tada raste, pogotovo posle raspada Sovjetskog Saveza i potom bivše Jugoslavije.

Na Pesmi Evrovizije 2008. u Beogradu je učestvovao rekordan broj od 43 zemlje, a 2011. i 2018. je taj rekord izjednačen.

Najviše pobeda do sada imala je Irska, čak sedam puta, ali je poslednji put ova zemlja trijumfovala 1996. godine.

Za najbolju pesmu Evrovizije svih vremena, prema izvoru gledalaca BBC-ja, izabrana je Vaterlo švedske grupe Aba.

Evropska radio-difuzna unija (ERU) vremenom je menjala pravila, omogućavajući i neevropskim zemljama da učestvuju.

Tako je omogućeno učešće Izraela, Maroka, Tunisa, Alžira, Egipta, Jordana, Libana i Libije.

Ali, osim Izraela koji nastupa od 1973. godine, samo je još Maroko učestvovao i to jednom, 1980. godine.

Liban je trebalo da nastupi prvi put 2005, ali se povukao posle odbijanja da prenosi nastup izraelskog predstavnika.

Australija je 2015. godine pozvana kao specijalna gošća povodom jubilarnog 60. izdanja Pesme Evrovizije iako ne pripada Evropskom radiodifuznom prostoru.

Od tada, Australija redovno učestvuje na Pesmi Evrovizije.

Bivša Jugoslavija pobedila je jednom na takmičenju za Pesmu Evrovizije.

Bilo je to 1989. godine, kada je hrvatska grupa Riva trijumfovala sa pesmom Rock me baby.

Posle raspada Jugoslavije, samo je Srbija uspela da pobedi na takmičenju, 2007. godine.

Tada je Marija Šerifović sa pesmom Molitva odnela pobedu na takmičenju održanom u Helsinkiju.

Od ukupno 41 zemlje, izuzev Srbije, koje su glasale na Eurosongu, Molitva je čak devet puta dobila maksimalnih 12 bodova, od čega pet puta od bivših jugoslovenskih republika.

Srpska predstavnica je sa razlikom od 33 boda pobedila ukrajinskog predstavnika.

Na Pesmi Evrovizije dešava se i da politika umeša prste.

Tako je, recimo, prošle godine Belorusija diskvalifikovana zbog teksta pesme, jer su organizatori ocenili da ima političku konotaciju.

A ove godine je Rusiji zabranjeno da učestvuje zbog invazije u Ukrajini.

Video: Saznajte sve o Pesmi Evrovizije

Pratite nas na Fejsbuku,Tviteru i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 05.13.2022)