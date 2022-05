Iste cene goriva do narednog petka – dizel 202, benzin 180 dinara

Gorivo u Srbiji prodavaće se i sledeće nedelje po istoj ceni, litar evrodizela koštaće 202 dinara, a evropremijum BMB 95 je 180 dinara, objavilo je danas Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Te cene važe od danas, posle 15 sati do 20. maja u isto vreme. Vlada Srbije usvojila je 28. aprila izmenjenu Uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte koja važi do 31. maja, a kojom su trgovačke marže sa šest povećane na sedam dinara. Članovi vlade doneli su tada i odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte za 15 odsto, prenosi Beta. Maloprodajna cena derivata nafte koja će važiti od danas do 31. maja biće formirana kao i do sada na osnovu