"Na svakoj probi su mi lepili tu bubicu, ali u finalu nisu" Konstrakta o nepredviđenoj situaciji na Evroviziji i deci: "Mama kidaš!"

Ana Đurić Konstrakta je upravo stigla u Srbiju nakon što je sinoć na Evroviziji osvojila peto mesto.

Konstrakta je, naime, sinoć usred izvođenja numere "In Corpore Sano" doživela peh. Naime, njoj je ispala bubica na polovini numere, a uspela je da ostane pribrana, pa je bez problema otpevala numeru bez greške do kraja. - Za svaki probu su mi lepili tu bubicu, čupali me čupali me i kad je došlo finale, kao ne moramo da lepimo dana i ono ispadne. Ali nema veze, čuje se to sve, publika je bila tu da da ritam na ritam - rekla je za "Blic" kad je sletela na beogradski