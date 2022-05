Cedevita Olimpija se osvetila Zvezdi – igraće se "majstorica" za finale!

Košarkaši Cedevita Olimpije savladali su Crvenu zvezdu rezultatom 88:80 i izborili "majstoricu" u polufinalu ABA lige.

Slovenački tim se osvetio Zvezdi za poraz u Beogradu i ostao u životu, pa će odluka o finalisti pasti u trećem meču u kojem će domaćin biti crveno-beli, u ponedeljak od 18.30. Ovo je ujedno bila prva pobeda Cedevite nad Zvezdom ove sezone nakon tri poraza – i to posle neverovatne drame u završnici, koju možete da vidite u posebnoj vesti OVDE. Zvezda je furiozno ušla u meč i uz 5/5 za tri poena došla do dvocifrene prednosti jako brzo. Cedevitu Olimpiju to nije omelo