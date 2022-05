Bajden nakon masovnog ubistva u Bafalu: Mržnja je mrlja na američkoj duši! Svi moramo da se pozabavimo ovim problemom!

Predsednik SAD Džozef Bajden je tokom posete Bafalu nakon rasističkog napada u kom je ubijeno 10 osoba rekao da SAD moraju da se fokusiraju na mržnju koja je "mrlja na duši Amerike".

"Svi zajedno moramo da se pozabavimo mržnjom koja je mrlja na duši Amerike", rekao je tokom posete Bafalu sa prvom damom Džil Bajden. Dodao je da je američko ministarstvo pravde utvrdilo da je napad zločin iz mržnje motivisan belim suprematizmom i nasilnim ekstremizmom. Najmanje 10 ljudi je ubijeno u pucnjavi više ljudi u supermarketu u Bafalu u Njujorku dok je ubica uhapšen, saopštila je ranije danas policija.