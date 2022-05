Premijerka: Nije naivno, udara na psihu; "Pitanje koliko ćemo još izdržati"

Beograd -- Premijerka Srbije istakla da su pritisci na našu zemlju zbog neuvođenja sankcija Rusiji svakoga dana sve teži i jači, da skupo koštaju Srbiju.

Ali, kako je rekla Ana Brnabić, to je cena naše slobode i slobodnog odlučivanja. Brnabić je na TV Pink kazala i da jače pritiske mogu da primete i građani i to, ako ni kroz šta drugo, a onda kroz svakodnevne dojave o bombama koje su, ocenjuje, postale bezobzirne. "Već 82 dana odolevamo, jedina smo zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji, uvela ih je čak i stalno neutralna Švajcarska, uvela ih je čak i BiH i ako se za to nisu pitali svi koji treba da se