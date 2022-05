Prosveta, bezbednost i kriminal: Nižu se dojave o bombama, ministar policije tvrdi da se protiv Srbije vodi „specijalni rat"

BBC News pre 1 sat

BBC Dugo su učionice bile prazne

Više od 170 škola u glavnom gradu Srbije i niški aerodrom, evakuisani su 16. maja zbog anonimnih dojava o postavljenoj bombi, samo dan pošto su takve dojave dobili beogradski Zoološkom vrtu, železnička stanica i neki studentski domovi.

„Posle detaljne provere kontradiverzionih (KD) ekipa Ministarstva unutrašnjih poslova u velikom broju škola, utvrđeno je da su dojave o postavljenim bombama bile lažne", saopštilo je Ministarstvo prosvete u ponedeljak ujutro.

Osim škola, u ponedeljak su stigle dojave o postavljenim bombama i u drugim objektima - poslovnim zgradama, restoranima, postrojenjima za prečišćavanje vode.

Ovakve prijave postale su gotovo svakodnevica u Srbiji, a ovo je do sada najmasovniji primer.

Predstavnici vlasti tvrde da je reč o „specijalnom ratu protiv Srbije", da sve dolazi iz inostranstva kao vid pritiska zbog neuvođenja sankcija Rusiji koja je pre više od 80 dana pokrenula invaziju na Ukrajinu.

Nisu izneli dokaze za ove tvrdnje.

Dojave stižu svakodnevno na veliki broj adresa u Beogradu i drugim gradovima širom Srbije, saopštilo je Više javno tužilaštvo.

U toku je intenzivan rad na otkrivanju izvršilaca krivičnih dela u vezi sa lažnim dojavama o bombama.

Dodaje se da su zbog velikog broja dojava o bombama svi raspoloživi kapaciteti kontradiverzionih jedinica MUP-a angažovani su na pregledu objekata i ustanova na čije adrese su upućene dojave.

Do sada su sve bile lažne, a sumnja se da su usmerene na izazivanje panike i uznemirenje građana, saopštilo je Tužilaštvo.

Od ukupno 258 osnovnih i srednjih škola u Beogradu, u ponedeljak pre podne i popodne, pretnje o postavljenoj eksplozivnoj napravi stigle su elektrosnkom poštom na adrese ukupno 173 škole, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

U 88 škola, u kojima je u toku ili čekaju na pregled kontradiverzionih ekipa MUP-a, nastava je organizovana onlajn dok se u ostalim školama u kojima je potvrđeno da su prijave lažne, nastava odvija neposredno.

Govoreći o nadoknadi izgubljenih časova zbog dojava o bombama, ministar prosvete Branko Ružić je rekao da neće biti uvedena radna subota.

Dodao je da je potrebno da se časovi nadoknade sažimanjem gradiva, produženjem nastave ili na neki drugi način o čemu će odlučiti školske uprave.

Nekoliko dana ranije lažne dojave stigle su u tržne centre i 23 škole u prestonici Srbije.

Pre mesec dana, četiri puta zaredom sličnu uzbunu imala je i avio-kompanija Er Srbija za letove ka Moskvi.

Krajem aprila u Crnoj Gori svaka četvrta škola bila je evakuisana zbog dojave o bombi.

Zašto se ovo dešava?

Kada je reč o bezbednosti „slučajnosti nema", kaže Goran Mandić, profesor Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, za BBC na srpskom.

„Počelo je kada je bilo jasno da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji i jedan od razloga za dojave o bombama bi mogao biti to.

„Ako analitički posmatrate, prvo je počelo sa avionima Er Srbije, pa se širilo, širilo, širilo", ističe Mandić.

„S druge strane, ako povučete paralelu, poslednjih 10, 15 godina u Srbiji dojave su bile uglavno usmerene prema sudovima i prema školama.

„Bilo je jasno da iza svih stoje nezadovoljni đaci ili oni koji su hteli da odugovlače sa sudskim postupcima".

Sada su mete mnogo „šarenije", dodaje profesor, a protokol je da se svaka dojava tretira kao prava i podrazumeva evakuaciju.

To nanosi ogromne finansijske gubitke - od prekida rada aerodroma i tržnih centara, do angažovanja kontradiverzionih ekipa policije, do gubitka časova đacima.

„Dajte mi decu koja će da se organizuju za 97 škola i u trenutku pošalju, to nema šanse.

„Metod rada pokazuje da je organizovano i dobro pripremljeno, postoje indicije da je iz inostranstva, jer nikome u Srbiji nije u interesu da pokrene nešto ovako", kaže Mandić za BBC na srpskom.

BBC Poruka koju su dobili Dorini roditelji u Beogradu

Šta kažu predstavnici vlasti?

Ministar policije Aleksandar Vulin u saopštenju je izneo tvrdnju da se protiv Srbije vodi „specijalni rat" i da sa različitih adresa iz više evropskih država stižu ovakve pretnje.

Vulin kaže da one „imaju za cilj pritisak na Srbiju da prestane da vodi samostalnu politiku" i da „odluke donosi pod pritiskom i u strahu".

„Napadi na našu zemlju nisu ni pokrenuti, ni sprovedeni od bilo kog pojedinca, u pitanju su masovni, organizovani i veoma skupi hakerski napadi, vođeni iz različitih centara za hibridno ratovanje", kaže Vulin.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić kaže da su dojave o bombama pritisci iz inostranstva zbog neuvođenja sankcija Rusiji.

„Jedina smo zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji i pritisci iz inostranstva su neverovatni iz dana u dan", rekla je ona 17. maja za TV Pink.

Dodaje da su dojave „pažljivo planirane" i da „sigurno" dolaze iz inostranstva, što pokazuje činjenica da je jedna takva stigla i u beogradski tropikarijum, za koji većina građana ne zna i da postoji.

„Neko je gledao šta bi sve mogle da budu turističke atrakcije.

„Kod nas je tropikarijum mali i većina i ne zna za njega, to vam pokazuje da je neko planirao i da to dolazi iz inostanstva, jer da su to smislili neki iz Srbije, nikada ne bi poslali dojavu u tropikarijum", rekla je.

Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, rekao je da je i Javno preduzeće Beogradski vodovod dobio anonimnu dojavu o bombi, ali je građanima poručio da ne treba da se brinu.

„Više je nego jasno da se naša zemlja, kao i naš grad, nalaze pod organizovanim sajber-napadom nepoznatog protivnika, čiji je cilj da se poremeti normalan život u Srbiji i Beogradu, kao i da budemo sprečeni da samostalno i slobodno donosimo odluke koje se tiču naše budućnosti.

„Grad Beograd će uraditi sve što je u njegovoj nadležnosti kako bi se obezbedilo normalno funkcionisanje grada, a siguran sam da će nadležni organi znati da utvrde ko vodi ovaj specijalni rat protiv Srbije, ali i glavnog grada", poručio je Vesić, prenosi Beoinfo.

Nije lako utvrditi odakle je poslat mejl

Koliko će biti komplikovano da se otkriju počinioci zavisi i od umešnosti policije, ali i od načina na koji su dojave stigle.

Ako je dojava bila telefonom, jednostavno je utvrditi sa kog broja ili sa kojih baznih stanica je poziv stigao, posebno ako su domaće mreže ili operatori u pitanju, kaže Jovan Šikanja sa portala E sigurnost za BBC na srpskom.

Ako je u pitanju elektronska pošta, situacija se komplikuje.

„U slučaju mejla, teško je utvrditi jer postoje mnogi servisi za anonimizaciju mejl adresa, oni nisu savršeni, ali priča je mnogo složenija.

„Nije bitno odakle dolazi mejl, postoje servisi baš za anonimno slanje, to policiji malo znači, jer poruka može biti poslata iz Srbije, a da se vidi da je poruka poslata sa ko zna koje mejl adrese", objašnjava Šikanja.

On se seća takvih prijava i iz perioda njegovog školovanja, mada je toga bilo znatno manje.

„Ovo nije nova stvar, ali su tehnike uznapredovale.

„Jasno je da moraju da odreaguju, ali policija bi trebalo da poboljša protokole i da pravi bolju selekciju koje prijave će uzeti u razmatranje", kaže Šikanja.

BBC Skrinšot poruke direktorke jedne osnovne škole u Beogradu u koju je BBC imao uvid

Šta kažu učenici i roditelji?

Učenici su uglavnom vraćeni na nastavu, ali su u pojedinim školama gde je bezbednosni pregled trajao duže, đaci poslati kućama.

„Nisam se uplašila, ali sam bila ljuta i bilo mi je žao što neću moći u školu.

„Videli smo gužvu ispred škole i da se nešto dešava, pa smo malo sačekali dok nam nastavnik nije rekao da nema škole danas", kaže Dora, učenica trećeg razreda OŠ „Vlada Aksentijević" na Paliluli.

Jelena Nikolić, majka učenika drugog razreda u ovoj školi, kaže da se uplašila kad je stigla poruka od učiteljice, iako je pretpostavila da se radi od lažnoj dojavi.

Iz škole su im rekli da su odmah reagovali i obavestili policiju.

Javili su im da dođu po decu.

„Vidim da se klinci raduju što ne moraju u školu, ali ovo zaista nije normalno i deluje kao nečija bolesna šala, pogotovo što sam videla da je u mnogim školama jutros bilo slično", kaže Nikolić za BBC.

Sličnog je stava i majka troje dece Violeta Kostić.

I njenu decu uzrasta četvrti, sedmi razred, kao i prvi Filološke gimnazije, obradovalo je što neće ići na nastavu.

„A mi roditelji da poludimo, samo normalni da ostanemo.

„Šta reći, posle svega nas ništa ne iznenađuje", kaže Violeta za BBC.

Bilo je i mnogih reakcija na društvenim mrežama.

„Da ne bude `vuk, vuk`"

Tamara Tripić, majka dvoje dece koji pohađaju OŠ „Jovan Miodragović" u beogradskoj opštini Vračar, dobila je poruke od razrednih starešina o postavljenoj bombi i pre nego što su deca krenula od kuće.

„Vidim da se ovo desilo u mnogim školama, to je takvo iživljavanje.

„Važno je samo da ne bude opuštanja i da policija svaki put temeljno uradi svoj deo posla, da ne bude kao u priči kad je čobanin vikao `vuk, vuk`, pa onda kad je stvarno došao nisu mu verovali", kaže Tripić, nekadašnja potpredsednica Demokratske stranke, danas čelnica nevladine organizacije Mreža za demokratski dijalog.

Svaki novi izgubljen čas je previše, kaže, posle epidemije korona virusa i dve godine nastave na daljinu.

Posle kontradivezionog pregleda utvrđeno je da bombe nije bilo ni na jugu Srbije, pa je niška vazdušna luka odblokirana.

Zgrada Aerodroma „Konstantin Veliki" najpre je ispražnjena posle anonimne dojave da je tu postavljena bomba, naveli su iz policije, prenosi niški portal Južne vesti.

Pripadnici policije u Kraljevu uhapsili su S. V. (1980) iz Kraljeva, osumnjičenog da je u nedelju uveče telefonom pozvao dežurnu službu i prijavio da je u jednom ugostiteljskom objektu postavljena bomba, saopštio je MUP.

Policija je odmah po prijavi izašli na lice mesta, zaposleni i gosti su evakuisani, a posle kontradiverzionog pregleda utvrđeno je da je dojava lažna.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda, određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Šta piše u Krivičnom zakonu?

Član 343: Izazivanje panike i nereda

(1) Ko iznošenjem ili pronošenjem lažnih vesti ili tvrđenja izazove paniku, ili teže narušavanje javnog reda ili mira ili osujeti ili značajnije omete sprovođenje odluka i mera državnih organa ili organizacija koje vrše javna ovlašćenja, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno putem sredstava javnog informisanja ili sličnih sredstava ili na javnom skupu, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

Zapalili telefon u šporetu, ali uhvaćeni

Za lažne dojave o postavljanju bombe u niškim sudovima osuđeni su 2016. dvojica muškaraca iz okoline Aleksinca, najverovatnije kako bi jedan od njih izbegao zakazano suđenje.

Pravosnažnom odlukom na zatvor od po devet meseci i novčanu kaznu od po 60.000 dinara osuđeni su Ljubiša Jović (43) i Boris Đorđević (25), obojica iz Žitkovca kod Aleksinca, pisala je Politika.

Četiri puta je 11. aprila 2013. Đorđević u roku od samo nekoliko minuta pozivao policiju.

Najpre je rekao: „U sudu je postavljena bomba, imate samo deset minuta...", potom: „Ostalo vam je još samo pet minuta...", a onda i: „Tik, tak, tik tako... Ode sud...".

Jović, piše u presudi, bacio je mobilni aparat u šporet gde je izgoreo, ali je policija, budući da je ranije korišćen, ušla u trag kriminalcima, identifikovala ih i uhapsila.

I u Crnoj Gori bile evakuisane škole

Zbog lažnih dojava o bombama krajem aprila ove godine, evakuisane su škole u Podgorici, Nikšiću, Baru, Beranama, Bijelom Polju, Kolašinu, Herceg Novom, Budvi, Cetinju, Andrijevici, Ulcinju, Kotoru, Rožajama, a dojava bombe stigla je i Opštini i sudu u Baru, zgradi Prestonice Cetinje i Opštini Nikšić.

Uprava policije je tada saopštila da je utvrđeno da su mejlovi poslati sa domena čiji se serveri nalaze u inostranstvu.

Ko stoji iza ovih poruka, još nije utvrđeno.

